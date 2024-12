Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 31 dicembre 2024: Capricorno, nuovi inizi

L’diFox per31ArieteLa fine dell’anno porta con sé una riflessione sulle esperienze passate. È il momento di pianificareobiettivi per il 2025, sfruttando l’energia positiva delle stelle.ToroGiornata ideale per rafforzare i legami affettivi. Sul lavoro, evitate decisioni impulsive e pianificate con calma le prossime mosse.GemelliLe stelle promettono incontri inaspettati per i single. Chi è in coppia potrebbe vivere momenti di grande complicità, ma anche qualche discussione se non si presta attenzione.CancroLa giornata invita alla riflessione sulle relazioni familiari. È il momento di risolvere eventuali incomprensioni e rafforzare i legami affettivi.LeoneLe stelle indicano un periodo di rinnovamento. Sul lavoro, è il momento di mettere in pratica le vostre idee innovative.