Nuova normativa sulle ferie 2025 | cosa cambia per i lavoratori italiani?

Laitalianasubisce importanti novità nel, introducendo nuove scadenze per la fruizione del periodo di riposo annuale. Scopriamo insiemee quali sono i diritti dei. Scadenze più stringenti e flessibilità ridotta A partire dal, idovranno rispettare scadenze più precise per godere delle proprie. Lematurate nel 2023, ad esempio, dovranno essere fruite entro il 30 giugno. Inoltre, la possibilità di usufruire di periodi dicontinuativi, su richiesta del lavoratore, si restringe rispetto al passato. Frazionamento dellee contratti collettivi Laprevede la possibilità di frazionare lein periodi più brevi, ma con alcune limitazioni. Il Ministero del Lavoro ha stabilito che almeno due settimane didevono essere godute in modo continuativo nell’anno di maturazione.