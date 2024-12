Quotidiano.net - Il presidente di Legacoop: "Finanziaria insufficiente. Pochi aiuti alle imprese"

L’assenza di una visione di medio periodo di questa manovra è evidente. Non c’è una grande riduzione delle tasse, un investimento nell’economia sociale e nemmeno un supportoche vogliano investire, delle politiche industriali strutturate a livello europeo. L’unica strada possibile per tornare a essere competitivi è invertire la tendenza. E la tendenza è negativa, se pensiamo che siamo dinanzi a 21 mesi consecutivi di calo della produzione industriale. "Appunto. È proprio in questi momenti – sottolinea Simone Gamberini,nazionale di, la Lega nazionale delle cooperative e mutue – che bisogna investire. Come può un’impresa spendere denaro, acquistare macchinari, pensare alla transizione, entrare a pieno titolo nell’industria 5.0, dinanzi all’incertezza di ottenere qualche incentivo, un supporto nelle scelte politiche?" A questo dovrebbe rispondere il governo.