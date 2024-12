Liberoquotidiano.it - "I compagni non trovano l'indirizzo degli ayatollah. Gli diamo una mano noi". Cecilia Sala, Capezzone spiana la sinistra

Leggi su Liberoquotidiano.it

A scanso di equivoci e divagazioni, tanto vale partire da unfisico ben preciso: Roma, Via Nomentana 361. Si trova lì la sede dell'ambasciata in Italia della Repubblica islamica dell'Iran, ed è – appunto – lì che vive e opera la rappresentanza diplomatica del regime dittatoriale teocratico che, oltre a opprimere il proprio popolo, oltre ad avvelenare il Medio Oriente (con lo zelante contributo di Hamas, Hezbollah, Houthi), oltre a segregare le donne, oltre a perseguitare gli oppositori e i dissidenti, oltre a rovinare la vita alle minoranze sessuali, da una decina di giorni – come ultimo dei suoi atti di prepotenza e arbitrio – tiene sequestrata la nostra concittadina. E allora – vale per le anime belle dellae per ogni persona di buona volontà – è lì, a via Nomentana 361, che dovrebbe tenersi una grande manifestazione con lo striscione #Libera (o se preferite #Free).