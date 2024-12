Fanpage.it - Foto con il pancione finto per immortalare la gravidanza prima di invecchiare: in Cina è polemica sulla nuova moda social

Sempre più ragazze cinesi scelgono di realizzare servizigrafici con pancioni posticci per ottenere immagini "premaman" mentre sono ancora giovani e belle. Nata e diffusa sui, questasta però suscitando polemiche per la promozione di standard estetici irrealistici e per i rischi legati all'ossessiva ricerca della perfezione fisica, che potrebbe influire negativamente sui più giovani.