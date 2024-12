Napolipiu.com - “Dovevamo vincere 35-0”: De Luca esalta il Napoli e difende Lukaku

Leggi su Napolipiu.com

35-0”: Deil">Il giornalista commenta la vittoria contro il Venezia e la prova del belga, nonostante il rigore sbagliato. Gli azzurri agganciano l’Atalanta in vetta.Il giornalista Diego Deha analizzato la vittoria delsul Venezia, decisa dalla rete di Giacomo Raspadori, subentrato ad Anguissa nel secondo tempo, su assist di David Neres.“Menomale che questi 3 punti non sono arrivati grazie a quel rigore (netto, ndr.). Sai che noia sentirli” – ha commentato De– “La realtà è che ilavrebbe dovuto35-0. Lecito chiedersi che problemi hanno a buttarla dentro, ma la vittoria è meritata. Come la posizione in classifica”.Gli azzurri hanno raggiunto quota 41 punti, agganciando l’Atalanta in vetta, che mantiene però il vantaggio dello scontro diretto vinto al Maradona.