Sport.quotidiano.net - Dopo l’esperienza con le moto, il pilota cambia genere. Petrucci all’assalto del deserto su un camion

Leggi su Sport.quotidiano.net

Quando, nel 2022, scese dalla suadivertito e soddisfatto, Danilosalutò la Dakar con un messaggio d’affetto. "E’ stata durissima, ma la rifarò". Promessa, sfida, voglia di avventura, o forse tutto questo insieme, di sicuro sarebbe stato difficile immaginare come Petrux sarebbe tornato neldella Dakar. Già, perchéaver partecipato e aver vinto una tappa in quell’edizione targata 2022, in sella a una Ktm 450 Rally,tornerà a correre sullo sterrato folle dell’Arabia, nella Dakar 2025 che scatta il prossimo 3 gennaio, ma dentro l’abitacolo di un. Boom. Storia bellissima, quella di Danilo che sarà membro dell’equipaggio dell’Italtrans Racing Team-Rally Division e che alla Dakar in arrivo sarà alla guida (alternandosi con Claudio Bellina) del truck numero 608.