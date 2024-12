Ilrestodelcarlino.it - Anna, la mitica Anna

Si chiamava, di cognome Mucciarini. E’ morta l’altro giorno a 69 anni e l’hanno salutata in tanti, fra le lacrime, al funerale. Il nome didirà poco o nulla alla maggior parte dei nostri lettori, ma è giusta ricordarla, concederle l’ultimo tributo, visto che la sua vita ha rappresentato un inno alla dedizione al lavoro nella sua Modena.è stata una sorta di sindaco ombra. Si passava da lei, per 35 anni. Pensate, ha fatto la segretaria di ben sette primi cittadini della città: quelli ancora in vita erano tutti presenti in chiesa al funerale. E piangevano. Ha pianto anche l’attuale sindaco, Massimo Mezzetti, che pure non l’ha avuta al suo fianco. Ma ha detto, pubblicamente: ‘era il Comune di Modena. Per tutta la sua carriera è stata un esempio di professionalità, gentilezza e umanità.