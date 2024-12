Oasport.it - Volley femminile, Scandicci regola Bergamo e si regala la Final Four di Coppa Italia

Leggi su Oasport.it

ha sconfittoper 3-1 (25-15; 25-16; 23-25; 25-16) e si è così qualificata alladella2025 di, che si disputerà nel weekend dell’8-9 febbraio alla Unipol Arena di Bologna. Le toscane si sono imposte di forza nel quarto die andato in scena di fronte al proprio pubblico del PalaWanny e in semie se la dovranno vedere contro la vincente di Milano-Chieri (Paola Egonu e compagne partiranno con tutti i favori del pronostico).ha dominato i primi due set in lungo e in largo, mentre il terzo parziale si è rivelato più combattuto: le padrone di casa hanno recuperato da 7-9 e si sono issate sul 13-11, le orobiche hanno recuperato il break (13-13) ed è iniziata una lotta punto a punto (21-21), poi le ospiti hanno piazzato un micidiale uno-due e hanno prolungato la contesa.