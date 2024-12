Tennis | Stefanini si qualifica a Auckland Passaro raggiunge il turno decisivo a Hong Kong

Leggi su Sportface.it

In attesa che prendano il via i main draw dei primi tornei della nuova stagionetica, nella notte italiana dueti azzurri sono scesi in campo per disputare il proprio match dizione. Si tratta di Lucrezia, che dopo aver debuttato con una vittoria sfidava l’americana Bektas neldel tabellone cadetto a, e di Francesco, atteso dall’esordio a. Ecco come sono andate le due sfide.centra il main drawLata azzurra, accreditata della terza testa di serie, ha rispettato il pronostico della vigilia ed ha staccato il pass per il tabellone principale. Sconfitta la statunitense Emina Bektas con grande autorevolezza: 6-3 7-5 il punteggio del match, durato un’ora e mezza. Nel primo set non c’è stata storia, specialmente perchéha servito in maniera fantastica: basti pensare che ha perso solo quattro punti, tutti in un game (4 invece i turni di battuta tenuti a zero).