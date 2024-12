Quotidiano.net - Perù, violente onde anomale del ‘maretazo’. Le autorità sconsigliano il Capodanno in spiaggia

Roma, 29 dicembre 2024 - La polizia peruviana ha sconsigliato i cittadini a recarsi inper festeggiare il nuovo anno. Infattialte fino a 4 metri stanno flagellando le coste del. Estremamente pericoloso Enrique Varea Loayza, capitano di corvetta alla guida del Dipartimento di Oceanografia della Marina peruviana, ha suggerito di non andare inper attendere il 2025 perché sarebbe estremamente pericoloso. La giornata peggiore è stata il 27 dicembre con piccoli tsunami che hanno spazzato le spiagge. Lecontinueranno Lehanno fatto sapere che lecontinueranno per giorni rendendo pericoloso avvicinarsi al bagnasciuga, con il rischio di essere investiti da muri d'acqua di oltre due metri. Il maretazo quest’anno è più forte Il fenomeno è conosciuto come "maretazo", ovvero mareggiata, e ricorre ogni anno, ma quest'anno è di intensità maggiore rispetto al passato.