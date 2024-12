Liberoquotidiano.it - Michelle Hunziker spezza il tabù: "Io e l'autoerotismo", confessioni piccanti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dice di avere un'età biologica di 25 anni,, la metà della sua età anagrafica. "Il kloto non mente. Dicono abbia il gene dei centenari", scherza la showgirl svizzera, ex moglie di Eros Ramazzotti da cui ha avuto la figlia Aurora, in una intervista a 7, il magazine del Corriere della Sera. Aurora e il genero Goffredo l'hanno resa da poco più di un anno la nonna più sexy d'Italia e al di là dei segreti di salute e bellezza ("Integratori (fondamentali omega 3 e non solo), cibo sano, sport, e va bene anche la zumba") la protagonista e conduttrice di tanti show Mediaset a partire da Striscia la notizia rilancia la parola chiave: "Amore". Compreso quello per se stessi. "A-M-O-R-E è dopamina, serotonina, ossitocina, endorfine tutti bellissimi ormoni (in natura) che oltre e regalare euforia e felicità danno bellezza alla pelle.