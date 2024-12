Oasport.it - LIVE Paolini-Bencic 6-1 4-1, Italia-Svizzera 1-0 United Cup in DIRETTA: continua il dominio della toscana

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-STRICKER DALLE 7.30LADEL DOPPIO MISTO DI(3° MATCH DALLE 7.30)15-30 Risposta vincente con il rovescio lungolinea di.15-15 Colpisce male il rovescio incrociato.15-0 Servizio vincente Jasmine.4-1 DOPPIO BREAK! Grandissima difesa, che approfitta poi dell’errore dell’avversaria.30-40 Palla del doppio break. Quarto doppio fallo.30-30 Torna ad essere puntuale Jasmine in risposta, trovando un ottimo rovescio.30-15colpisce male il dritto in controbalzo.30-0 Scappa via la risposta di rovescio di.15-0 A metà rete il dritto incrociato dell’na.1-3 Break. Piccolo passaggio a vuoto di Jasmine, che manda in corridoio il rovescio.