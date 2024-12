Oasport.it - LIVE Cobolli-Stricker 6-3, 4-3 Italia-Svizzera 0-0 United Cup in DIRETTA: l’azzurro si salva da 0-30

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-BENCIC (2° MATCH DALLE 7.30)LADEL DOPPIO MISTO DI(3° MATCH DALLE 7.30)40-15 Prima al corpo vincente.30-15 Ace al centro, il quinto della partita per l’elvetico.15-15 Scappa in lunghezza il dritto lungolinea di, non fortunato in questa circostanza.15-0 Prima al centro vincente.Sta salendo sensibilmente la qualità e l’intensità di questa partita. In questo secondo parziale è aumentata la lunghezza degli scambi con ottimi colpi da entrambe le parti.4-3 Gioco: termina in corridoio la risposta di dritto dello svizzero.SecondaA-40 La risposta d’incontro disbatte sul nastro e ricade nella metà campo elvetica. Sospiro di sollievo per.Seconda40-40 Risposta vincente di dritto dell’elvetico.