Calciomercato.it - Lazio-Atalanta, Rovella non si nasconde: “C’è amarezza, ma per il derby saremo pronti”

Leggi su Calciomercato.it

Le parole di Nicolòal termine del match pareggiato all’Olimpico e a una settimana dalla supersfida contro la Romasi spartiscono la posta in palio all’Olimpico con un 1-1 intenso ed emozionante, prodotto dei gol di Dele-Bashiru e Brescianini nel finale. Un tempo per uno, con i biancocelesti dominanti nel primo e la Dea meglio nella ripresa.(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le parole in conferenza stampa di Nicolò:Più l’per il risultato o la soddisfazione per aver reagito dopo l’Inter? “Più l’per aver preso gol all’ultimo. Ci siamo un po’ abbassati, ma la strada è giusta e dobbiamo continuare così. Rimane l’amaro ma l’è una grande squadra”.Su Dele-Bashiru: può dare di più da mediano o magari agendo a ridosso dell’area avversaria? “Devi chiedere al mister.