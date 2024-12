Lanazione.it - "Comune, troppi debiti". Le opposizioni criticano la manovra di bilancio

Tempo di bilanci, tempo di polemiche. Nel lungo dibattito che si è svolto in Consiglio comunale sul nuovolehanno evidenziato il forte indebitamento dell’ente e le previsioni d’entrata troppo ‘positive’. L’assessore Mauro Mariangeli ha indicato alcune linee delladi, a partire dalla lotta all’evasione tributaria dalla quale è atteso un gettito di 1 milione e 300mila euro per Imu e Ici, più 400mila euro per la Tari. Il complesso delle spese correnti per il 2025 sarà di circa 47 milioni di euro; nella parte capitale sono previste entrate da permessi di costruire, con le relative sanzioni, per 1 milione e 300 mila euro, di cui 96 mila destinati alla manutenzione ordinaria del patrimonio e il resto alla copertura degli investimenti, (perlopiù sulla rete del gas metano).