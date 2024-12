Chiccheinformatiche.com - Una nuova moneta da 7 euro in arrivo dal 1° gennaio, fake o realtà?

Negli ultimi giorni, una notizia ha attirato l’attenzione di molti: l’introduzione di unada 7a partire dal 1°2025. Ma quanto c’è di vero dietro questa affermazione? Approfondiamo i dettagli per fare chiarezza.Le Monete Commemorative: un caso particolareIn alcuni Paesi dell’zona, come il Portogallo, è prassi comune emettere monete commemorative con valori nominali insoliti, destinate ai collezionisti. Un esempio concreto è lada 7,50annunciata dal Portogallo per2025. Questa sarà prodotta in tiratura limitata, con 25.000 esemplari, e disponibile principalmente tramite il Banco de Portugal.Pur avendo corso legale, queste monete non sono pensate per la circolazione quotidiana. Infatti, il loro valore di mercato spesso supera il valore nominale, rendendole oggetti di grande interesse per i collezionisti.