Oasport.it - SOGNO O SON DESTO? Federica Cassol stampa il miglior tempo nella sprint del Tour de Ski di Dobbiaco!

Leggi su Oasport.it

Risultato al di là del clamorosoqualificazione della prima gara delde Ski 2024-2025 a. Nel prodromo allaa tecnica libera, infatti,supera tutte le big del panorama globale ed è prima con ildi 2’55?36, dopo aver messo insieme una grande seconda parte di percorso,quale è capace diare il già ottimo terzo posto dopo 700 metri.Una performance che conferma quanto di buono già fatto vedere in FESA Cup e a Davos, ma che non pareva prevedibile e che, proprio per questo, giunge con un margine di sorriso non da poco. Resta dietro di 30 centesimi la svedese Johanna Hagstroem, poi a 34 c’è Jessie Diggins (e l’americana entra da detentrice dopo il successo generale dello scorso gennaio). Sempre a stretto giro Linn Svahn: per la svedese che ha in mano il presente e futuro della specialità 45 centesimi di ritardo.