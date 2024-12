Thesocialpost.it - Sci, capolavoro di Federica Brignone in gigante: l’urlo azzurro

Leggi su Thesocialpost.it

Sci, ennesimo successo per l’Italia grazie alla sua atleta di punta, che con questa vittoria ha raggiunto un nuovo, straordinario traguardo personale.continua a scrivere pagine importanti nella storia dello sci alpino italiano, dominando la competizione fin dalla prima manche. Anche l’altra azzurra, Marta Bassino, ha fornito una buona prestazione.Con la vittoria neldi Semmering,ha ottenuto il 29° trionfo in Coppa del Mondo, confermandosi come la sciatrice italiana con il maggior numero di successi di sempre. In una gara senza errori,ha registrato un tempo di 2:03.14, assicurandosi così il terzo slalomdella stagione. Questo risultato le consente di indossare il pettorale rosso di leader di disciplina, un ulteriore tributo alla sua straordinaria annata.