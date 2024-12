Secoloditalia.it - Mare aperto, missioni in prima linea: su Raitre la Polizia del mare come non l’hanno mai raccontata (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Ha debuttato con quasi mezzo milione di telespettatori il primo episodio di “in”, il viaggio esclusivo tra le operazioni più complesse e coinvolgenti della “del” della Guardia di Finanza, in onda suin seconda serata.Attraverso quattro episodi, in onda anche oggi 28 dicembre e il 3 e 4 gennaio seguiamo uomini e donne della componente aeronavale della Guardia di Finanza in azioni di alta tensione: dalla lotta al traffico di sostanze stupefacenti al salvataggio di migranti, fino ai pattugliamenti e alla sorveglianza delle acque territoriali italiane.delicate, al confine tra sicurezza e pericolo, che dimostrano la determinazione e l’abilità di un Corpo impegnato ogni giorno nella difesa delle porte del nostro Paese.Prodotta da Sandro Bartolozzi e con la produzione esecutiva di Barbara Meleleo per Clipper Media in collaborazione con Rai Documentari e il Comando Generale della Guardia di Finanza, ci porta in un viaggio esclusivo tra le operazioni più complesse e coinvolgenti della “del”.