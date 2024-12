Tpi.it - Il piccolo yeti: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

Il: trama, personaggi, doppiatori e streaming delQuesta sera, sabato 28 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ponda Il(Abominable),d’animazione del 2019 scritto e co-diretto da Jill Culton; prodotto da DreamWorks Animation e distribuito dalla Universal Pictures. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaUn giovanefugge da un complesso di Shanghai di proprietà del ricco uomo d’affari Mr. Burnish, che intende usarlo per provare l’esistenza dinel mondo. L’adolescente Yi vive con sua madre e la nonna Nai Nai in un condominio. Vive una vita frenetica districandosi tra mille lavoretti part-time, e così non ha tempo da trascorrere con la sua famiglia e i suoi amici: il fan del basket Peng e il suo popolare cugino Jin.