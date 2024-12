Ilrestodelcarlino.it - Il libero tuttofare: "La mia specialità? La difesa acrobatica..."

Abituale pausa di fine anno per i campionati di Serie B di volley. L’Olimpia Teodora ha chiuso il 2024 battendo il Riccione ed esultando, durante lo stretching di fine partita per le comunicazioni dell’allenatore. Ci spiega quell’esultanza ilLudovica Franzoso: "Nella programmazione degli allenamenti – rivela la 21enne dell’Olimpia Teodora – sono saltati fuori due giorni liberi in più che non ci aspettavamo". Quindi la nuova programmazione? "Prevede alcuni giorni di riposo spezzettati, per non perdere troppo il ritmo in vista della ripresa del 12 gennaio a Padova". Come giudica il 2024 dell’Olimpia e l’attuale decimo posto? "Abbiamo lasciato qualche punto per strada, ma abbiamo ottenuto buoni risultati – spiega la 21enne di Ariano Polesine, mostrando grande sicurezza –. La squadra è unita e lavora nella stessa direzione; non ci sono primedonne e questo è positivo, anche se in caso di difficoltà l’urlo un po’ cattivo di una compagna più esperta, a volte, può servire.