Donnaup.it - I biscotti alle mandorle di Natale: senza farina ma con tante mandorle e aromatizzati all’arancia!

Leggi su Donnaup.it

dima con!Dicembre, per molti tempo di vacanze. Si sta di più in casa e per chi ha la passione si possono sperimentare nuove ricette nel tepore accogliente della cucina, mentre fuori magari nevica.Una buona idea può essere preparare dei dolci nuovi e insoliti da offrire a parenti e amici durante le Feste. Per esempio questial fresco sentore di arancia che si preparanoné grassi e che hanno tra gli ingredienti anche le.Vediamo la ricetta.Idima con!Gli ingredientiPer una ventina di deliziosioccorrono: 300 grammi ditritate; 70 grammi zucchero a velo; la scorza grattugiata di due arance; il succo di un’arancia; una chiara d’uovo; un cucchiaio di sciroppo di datteri; sale q.