Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Jessica Morlacchi verso l’addio: cosa ha detto agli autori

Leggi su Anticipazionitv.it

Dopo oltre cento giorni nella Casa del, la stanchezza inizia a farsi sentire per alcuni concorrenti. Tra questi,sembra essere arrivata davvero al limite. Negli ultimi giorni inoltre ha dimostrato di non essere molto lucida e si è resa protagonisti di episodi discutibili. L’ex cantante dei Gazosa sembra pronta a prendere una decisione importante e ha fatto anche delle ammissioni sorprendenti.l’abbandono del, in una conversazione con Zeudi Di Palma, ha espresso il suo malessere crescente. Con tono stanco, ha ammesso: “Io sono al limite, sono tre mesi e passa che sto chiusa qui dentro e sono un po’ in crisi”. Il peso della reclusione comincia a intaccare anche il morale di chi sembrava affrontare il reality con forza.