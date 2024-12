Iodonna.it - Come rilassarsi davvero durante le vacanze? Dagli oli essenziali ai rimedi naturali, alcuni piccoli rituali beauty che aiutano a star meglio

Obiettivo: relaxledi Natale. Non solo pranzi, cene e regali da scartare, anche regalarsi qualche ora di sano relax è fondamentalele feste. E laroutine può venire in aiuto: oli dai blend tranquillizzanti, trattamenti notturni di bellezza per risvegliarsi rigenerate, profumi avvolgenti che rincuorano i sensi. Ecco qualche buona abitudine per aiutare il relax, in bellezza. Dormire di più nel weekend? Il cuore ci guadagna in salute: lo studio X Leggi anche › Capodanno e feste in Spa: dove andare per un inizio 2025 a tutto relax Obiettivo relax (in bellezza)leLesono fatte per il relax.