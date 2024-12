Quotidiano.net - Assalto israeliano vicino a un ospedale: "Altri 50 morti a Gaza"

L’area circostante uno dei pochi ospedali ancora operativi nel nord di, il Kamal Adwan di Beit Lahia, è diventata per ore un campo di battaglia dove a terra sono rimasti almeno 50. L’esercito, a caccia di terroristi di Hamas, ha fatto irruzione in un edificiomettendolo a ferro e fuoco. Ha ordinato l’evacuazione dell’15 minuti prima dell’e, come sempre tra versioni discordanti, si è scatenato l’inferno. L’Idf – l’esercito di Tel Aviv – ha annunciato l’operazione affermando di avere avuto informazioni dall’intelligence sulla presenza di "infrastrutture terroristiche e di agenti che svolgevano attività terroristiche all’", ritenuto "roccaforte" di Hamas". Nel frattempo resta alta la tensione fra Israele e i ribelli Houthi, filo iraniani.