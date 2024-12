Trenitalia, corse straordinarie a Capodanno per Napoli e Salerno

Leggi su Ildenaro.it

della metropolitana diin occasione della notte ditra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Regionale, in accordo con Regione Campania, ha previsto più treni sulle linee Pozzuoli –Campi Flegrei –Gianturco e– Arechi oltre il consueto orario di termine, così da consentire una più agevole mobilità dei viaggiatori. Complessivamente saranno 22 i treni del Regionale in partenza e in arrivo aCampi Flegrei (17 in direzioneSan Giovanni Barra e 4 verso Pozzuoli) per un totale di oltre 10mila posti aggiuntivi; 8 i treni in più a(4 dain direzione Arechi e 4 in direzione opposta) con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella, per un totale di circa 4mila posti aggiuntivi.