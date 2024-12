Ilfattoquotidiano.it - Tre giorni prima del fermo di Cecilia Sala, due iraniani furono arrestati in Italia e Usa

Tredell’arresto della giornalista, attualmente detenuta nel carcere di Evin in Iran, all’aeroporto di Milano-Malpensa un cittadino iraniano di 38 anni veniva arrestato in quanto ricercato dagli Usa. Gli agenti avevano perquisito lui e i bagagli sequestrando componentistica elettronica per droni e anche diversa documentazione. Per Mohammad Abedini Najafabadi la Corte d’appello di Milano aveva convalidato l’arresto. Per l’uomo, che gli Usa chiedono di estradare, era stata presentata una formale protesta di Teheran con l’e gli Stati Uniti. L’uomo è attualmente detenuto in regime di stretta sorveglianza: una misura presa per evitare rischi alla sua incolumità ma anche contro il pericolo di fuga. Abedini, che era appena atterrato da Istanbul, si trova in carcere a Busto Arsizio (Varese) in attesa che i giudici decidano per la sua estradizione negli Usa.