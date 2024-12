Donnapop.it - Svolta nel caso di Michele Merlo: ecco perché la famiglia ha deciso di riaprire le indagini

Leggi su Donnapop.it

Nel 2021è morto a causa di una leucemia fulminante; il cantante aveva solamente 28 anni e – secondo quanto riporta la sentenza del Giudice – è stato impossibile fare qualsiasi cosa.Ladell’ex concorrente di Amici, però, ha sempre sostenuto – e continua a farlo – chepotesse salvarsi. Tuttavia, dopo il processo ai danni del dottore che si è occupato di lui in ospedale, si è sancito che il medico in questione non sia assolutamente colpevole di omicidio colposo.A distanza di tre anni, i genitori dihannodiildella morte del ragazzo. Cosa c’entra adesso il medico di base del cantante? Pantaleo Vitaliano – questo il nome del dottore – è stato citato in giudizio davanti al Tribunale Civile. Quando ci sarà la prossima udienza?cosa sappiamo.