Sinner sugli sci Bernetti | Rischio calcolato e accettabile

(Adnkronos) – Il campione Jannikanche quest’anno ha festeggiato il Natale con la consueta sciata fra amici.”Secondo i più recenti studi epidemiologici, lo sci ricreativo presenta tassi di infortuni che oscillano tra 2,4-7 infortuni per 1.000 giornate di attività” dice all’Adnkronos Salute il medico fisiatra Andrea, segretario generale della Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa). “Naturalmente per ridurre ildi infortunio sono necessari allenamento fisico, equipaggiamento adeguato e misure di sicurezza”. “Possiamo dire che, conoscendo l’attenzione e la preparazione dell’atleta, la sua scelta di sciare, pienamente consapevole delle caratteristiche dello sport, avendolo praticato a lungo ad alti livelli, sia un, anche in considerazione del poco tempo che gli dedicherà”.