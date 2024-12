Siamo devastati Musica in lutto la cantante e attrice è morta il giorno di Natale L’annuncio della famiglia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una delle figure più amate del panoramale del Paese e celebre personaggio televisivo è venuta a mancare all’età di 69 anni. Lae iconapop è deceduta mercoledì scorso, ildi, a causa di complicazioni legate alla sua salute, come riportato dall’Associated Press. Il mese scorso, era stata ricoverata d’urgenza in un ospedale a causa di problemi polmonari, sottoponendosi il 7 dicembre a un intervento chirurgico delicato, la decorticazione pleuropolmonare. Questo tipo di operazione, noto anche come pleurectomia, comporta la rimozione di partemembrana che avvolge i polmoni, oltre alla rimozione di eventuali tumori visibili. Il ricovero era dopo che aveva annunciato il rinvio di alcuni concerti programmati per il suo tour del 2024, a causa dei suoi di salute.