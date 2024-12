Ilnapolista.it - Secondo Le Parisien la stampa italiana s’è inventata il caso Mussolini: “I tifosi della Juve Stabia sono di sinistra”

Leggi su Ilnapolista.it

Vuole davvero che non se ne parli, di quel suo cognome così ingombrante? E’ “la domanda che vale la pena porsi”Le, che sbatte in apertura dello sport la vicenda politico-sportiva di Romano Floriani, e del saluto romano dei. In Francia è una storia che ha colpito molto, ne ha scritto anche L’Equipe. La Figc ha aperto la solita indagine.Per Sébastien Louis, storico e sociologo specializzato nel tifo radicale, ha già chiuso il dossier: “Non c’è stato nessun saluto fascista”,lui. “È una pura invenzione mediatica. Idi Castellammare semplicemente si alzavano ed esultavano come si fa in qualunque stadio italiano ogni fine settimana per qualunque gol”.“Storicamente itendono ad essere di, anche di estrema