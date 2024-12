Iodonna.it - «Scrivere una lettera a Babbo Natale è come dire "Caro nessuno...". È ben diverso dire "Caro Gesù Bambino..."», ha detto in diretta al Tg1

Cosa resta delautentico, quello fatto di spiritualità e fede, quandodiventa protagonista? La riflessione lanciata dal cardinale Angelo Comastri durante la Messa della Vigilia, trasmessa intta dal Tg1, ha sollevato un acceso dibattito sui social. Le sue parole, pronunciate da Piazza San Pietro, hanno provocato un’ondata di reazioni contrastanti, mettendo a nudo la tensione tra la tradizione cristiana e la popolare figura del “vecchio con la barba bianca”.esiste? Il decalogo per genitori guarda le foto Le parole del cardinale Comastri suDurante la cerimonia dell’apertura della Porta Santa, il cardinal Comastri ha citato il giornalista Eugenio Scalfari, noto non credente, per sottolineare il contrasto tra: «Ogni volta che si avvicina ilprovo un certo dolore perché disi parla pochissimo,ha preso il sopravvento su».