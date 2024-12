Lettera43.it - Pavel Nedved in Arabia Saudita: sarà il nuovo amministratore delegato dell’Al Shabab

Dopo aver dato nel 2022 le dimissioni da vicepresidente della Juventus (insieme a tutto il cda presieduto da Andrea Agnelli) ed essere stato prosciolto da ogni accusa nell’ambito del processo sportivo legato al caso plusvalenze,rientra nel mondo del calcio: il Pallone d’Oro 2003 è pronto a diventaredel clubAl, con sede a Riad. La notizia è stata riportata dal portale ceco Expres.cz.(Getty Images).assumerà l’incarico indal primo gennaio 2025Entrato nei quadri dirigenziali della Juventus come consigliere d’amministrazione nel 2010, un anno dopo l’addio al calcio giocato,era diventato vicepresidente del club nel 2015, incarico che ha mantenuto per sette anni. La Figc lo aveva inibito per otto mesi, poi a maggio del 2023 era arrivato il proscioglimento.