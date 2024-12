Oddio l’hai detto? Enzo Paolo fa uno spoiler clamoroso e rovina il Grande Fratello | mani tra i capelli Carmen lo gela

Leggi su Caffeinamagazine.it

Con un brano tratta da un film cult di fantascienza,Turchi e la moglieRusso sono nuovamente entrati nella casa del. Gli inquilini erano “freezati” e il coreografo si è aggirato tra di loro, scherzando e prendendoli un po’ in giro. Come al solito, il suo bersaglio preferito è stato Mariavittoria, che lui ha ribattezzato “étoile”. Quando il freeze è stato sciolto, i concorrenti si sono affrettati ad andare verso l’ex inquilino, abbracciandolo calorosamente.Dopo il successo dei balletti precedenti, i ragazzi sono stati chiamati a preparare una nuova coreografia per sorprendere e divertire il pubblico a casa. I balletti da creare erano tanti e piuttosto complessi, con nuovi passi da imparare e musiche molto diverse tra loro e ovviamente per gli inquilini della casa è stato un momento di svago e divertimento insieme a uno dei più amati ex concorrenti di questa edizione del reality show di Alfonso Signorini.