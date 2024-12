Iodonna.it - Non solo crisi climatica. Nell'anno che volge al termine qualcosa è andato bene, per il Pianeta: dalle cause climatiche alle operazioni per la tutela della biodiversità, le notizie che danno speranza

È stato un altrodrammatico per il clima e la natura. Dalla soglia di 1,5°C che misura il surriscaldamento globale e che verrà superata per la prima volta per unintero. Alla delusione dei Paesi vulnerabili dopo la Cop29 di Baku, il vertice sul clima delle Nazioni Unite di quest’. Agli eventi climatici estremi, che colpiscono con sempre maggiore frequenza e intensità sia le nazioni povere che quelle ricche. Mangiare sempre più veg: 5 consigli per aiutare il, gli animali e la salute X Leggi anche › Cop29 a Baku: la sede è controversa, gli assenti eccellenti, gli obiettivi ambiziosi.