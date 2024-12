Anteprima24.it - Motor Lublin-Kubica, avventura al capolinea: no del Benevento alla risoluzione anticipata del prestito

Tempo di lettura: 3 minutiDopo pochi mesi potrebbe già essere ai titoli di coda l’dell’ex giallorosso Krzysztofcompagine polacca del. Il centrocampista, esattamente come era successo nel Sannio, anche in patria non è stato in grado di affermarsi trovando pochissimo spazio anche a causa di un incidente domestico che lo ha costretto a stare fermo per circa un mese. Illo aveva pagato due anni fa la considerevole cifra di 1,3 milioni di euro, ma dopo la sua esperienza non certo positiva con la maglia della Strega contraddistinta da pochissime presenze e da un solo gol, la scorsa estate lo ha ceduto inal club polacco delLubin, che ora pare intenzionato a rispedire al mittente, operazione tuttavia impossibile senza il placet del club giallorosso: “Onestamente – ha dichiarato il diesse Pawe? Gola?skitestata Dziennikw Schodni – mi ha sorpreso che non abbia funzionato in questa fase della stagione.