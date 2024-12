Ilgiorno.it - La ricetta di Paideia: "Facciamo lievitare talenti. Il futuro si crea a scuola"

il talento: la formazione è uno strumento privilegiato per migliorare la qualità della vita, in particolare dei giovani che cercano nuove opportunità per il". Così si presenta, cooperativa sociale educativa, che ha messo radici in via Bernardo Ugo Secondo, in zona Città Studi. La storia comincia vent’anni fa, grazie a un gruppo di donne con esperienza e passione per la ristorazione, che decide di aprire un centro professionale per adulti, offrendo prospettive occupazionali soprattutto ad altre donne, dai 18 anni in su. Da settembre 2022 la scelta di aprire anche un centro di formazione professionale per aspiranti cuochi e pasticcieri dedicato a minori in obbligo scolastico, con l’obiettivo di scendere in campo contro la dispersione scolastica ma anche di fare da ponte verso il mondo del lavoro.