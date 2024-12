Linkiesta.it - La giornalista Cecilia Sala è incarcerata in Iran

Leggi su Linkiesta.it

Laitalianaè stata arrestata a Teheran il 19 dicembre mentre si trovava inper lavoro. La notizia è stata diffusa solo oggi dal ministero degli Esteri che ha confermato come la ventinovenne reporter fosse in possesso di un regolare visto giornalistico al momento del fermo.Al momentosi trova in una cella di isolamento, ma la Farnesina è in costante dialogo con le autoritàiane per chiarire le circostanze dell’arresto e assicurarsi delle condizioni di salute della redattrice del Foglio.Questa mattina l’ambasciatrice d’Italia a Teheran, Paola Amadei, ha visitatonel carcere di Evin per verificarne lo stato di salute e ottenere informazioni dirette sulla sua detenzione.era arrivata inil 12 dicembre e sarebbe dovuta tornare in Italia il 20 dicembre, ma è stata arrestata il giorno prima con la accusa generica di comportamenti illegali.