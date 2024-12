Ilnapolista.it - Huijsen, la Juventus se ne liberò per 15 milioni e ora lo vuole il Real Madrid (As)

Dean, che laha venduto al Bournemouth per 15quest’estate, è finito ora nei radar deldopo le ultime buone prestazioni con il club inglese. Il difensore ha doppia cittadinanza, olandese e spagnola, e arrivava da un prestito di sei mesi alla Roma.nei radar del, lase neper 15Come riportato da As:Nel processo di ricostruzione del muro difensivo del, ci sono due opzioni prioritarie per i terzini (Arnold e Davies) e una lista di candidati per rafforzare la centrale, che include, in pole, Dean. L’esile difensore olandese è stato sotto i riflettori dei blancos per anni. Formatosi nelle giovanili del Malaga, all’età di 16 anni, riceveva già proposte da top club come Barcellona e Bayern Monaco, ma alla fine doveva decidere tra le due società che maggiormente lo volevano: ile la