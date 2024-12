Ilrestodelcarlino.it - Carmine Pizzi, nuovo primario di Cardiologia a Forlì: “Assistenza e ricerca, qui un reparto importante”

, 27 dicembre 2024 – Dallo scorso 1° novembre ildidell’ospedale Morgagni-Pierantoni è guidato dal professor, esperto cardiologo proveniente dal Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. Classe 1967,è anche docente e direttore della scuola di specializzazione in malattie vascolari dell’Università di Bologna., come sono andati questi primi due mesi, o quasi, di servizio a? “Sono orgoglioso di dirigere questoche è molto grande: ha 20 posti letti di degenza, 8 di terapia intensiva e gli ambulatori. Il livello diè ottimo: chi mi ha preceduto, il dottor Marcello Galvani, ha diretto l’unità operativa per 18 anni in maniera efficiente. Non vivo ancora a, mi sto prendendo il tempo di guardami intorno, molto presto comunque diventerà anche la mia città”.