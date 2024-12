Thesocialpost.it - Superbonus, intervista a Christopher Aleo: “Ecco perché iSwiss vuole quotare in borsa i miliardi del governo”

Leggi su Thesocialpost.it

Ristrutturare casa con ilsembrava un’opportunità imperdibile. Ilaveva garantito che lo Stato avrebbe coperto i costi, ma il meccanismo si è inceppato. Migliaia di imprese edili si sono trovate condi euro di crediti fiscali bloccati. Senza soldi per andare avanti, i cantieri si sono fermati e i disagi sono arrivati fino ai proprietari di casa.Leggi anche: Stangata per chi ha ristrutturato casa. Panico tra chi ha usufruito delIn questo caos, un nome è emerso come la possibile soluzione:, amministratore delegato di, prometteva di sbloccare la situazione con una strategia innovativa.proponeva di “cartolarizzare” i crediti, trasformandoli in denaro liquido attraverso la loro quotazione in. “Il guadagno è per tutti”, ha dichiarato: imprese edili, proprietari e gestori dell’operazione.