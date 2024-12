Panorama.it - Polizze sanitarie individuali, in America sono in crisi, in Italia non decollano

«Deny, defend, debate» ovvero nega, difendi, deponi: c’erano queste tre parole incise sui proiettili che il 4 dicembre scorso hanno ucciso a New York Brian Thompson, il numero uno della compagnia di assicurazionina United Healthcare. La sua colpa? Per il killer Luigi Mangione far parte di un sistema che in tutti i modi cerca di non risarcire chi ha sostenuto spese mediche. Negando (deny), difendendosi (defend) e deponendo (debate), cioè trascinando i querelanti in tribunale per spingerli a rinunciare ai loro diritti in un estenuante iter giudiziario. L’omicidio ha riacceso l’attenzione della pubblica opinione sul sistema sanitario statunitense, in mano ai privati, gravato da costi eccessivi e da comportamenti scorretti da parte delle società (vedere box a pagina 38). Ma anche inciproblemi simili? Intanto nel nostro Paese esiste la sanità pubblica che, a differenza degli Stati Uniti, copre a 360 gradi - ticket a parte - le esigenze dei cittadini.