Ilgiorno.it - Maurizio Mazzeo, papà di tre figli e grande lavoratore: chi era l’operaio Amsa morto a Milano la vigilia di Natale

Montevecchia (Lecco), 26 dicembre 2024 – Morire di lavoro ladi, la festa della vita. E' successo a, il netturbino di 52 anni dell', la municipalizzata milanese dell'immondizia che ha perso la vita l'altro pomeriggio a. ANDREA FASANI, originario di Cernusco sul Naviglio, abitava a Montevecchia, nel Lecchese. Abitava alla Quattro strade dal 2013, nella zona lungo la Sp 54 ai piedi della collina simbolo della Brianza. Ha lasciato la moglie e tre, tutti giovanissimi: un adolescente di 16 anni il più, un bimbo di 5 il più piccoli, di 9 il mezzano.era un gran. Lavorava spesso anche durante le feste, oppure durante i notturni: gli piaceva, ma soprattutto lo faceva proprio per loro, per la moglie e per questi trecosì giovani, per non far mancare loro nulla.