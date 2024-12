Oasport.it - LIVE Roma-Milano 0-3, A1 volley femminile in DIRETTA: successo importante per la Vero Volley

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-25 Ci pensa Anna Danesi a chiudere la contesa con l’ennesimo primo tempo perfettamente eseguito. Con tanta fatica lasi impone in tre set.0-3!23-24 SALASSS! Parallela vincente, non è ancora finita.22-24 Dopo un lungo video check, l’arbitro ha confermato che l’attacco di Sylla non è stato toccato da nessuna delle giocatrici di.21-24 E sbaglia Egonu: errore abbastanza grossolano dell’opposto azzurro, occhio cheha colmato la metà del suo divario dalle meneghine.20-24 MURO MIRKOVICCC!19-24 Sbaglia la battuta Orro.18-24 Questa volta la schiacciatrice dicolpisce malamente il pallone nell’esecuzione del pallonetto, sei match point per.18-23 Attacco messo a terra da Rotar.17-23 Diagonale di Sylla, c’è il tocco a muro.