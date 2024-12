Gran Sasso riprese ricerche alpinisti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.10 In ripresa le operazioni di soccorso dei dueromagnoli dispersi da domenica scorsa sul, grazie al miglioramento delle condizioni meteorologiche. Soccorso Alpino e Guardia di Finanza sono a Fonte Cerreto, base di partenza della funivia per Campo Imperatore, per coordinare ledi Luca Perazzini, 42 anni e Cristian Gualdi, 48 anni, scivolati in un canalone mentre scendevano dalla vetta. Si ritiene possibile nel pomeriggio il sorvolo con elicottero. Esclusi tentativi via terra.