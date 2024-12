Ilrestodelcarlino.it - Gran Sasso, riprendono le ricerche: si tenta con l’elicottero per trovare gli alpinisti romagnoli

Rimini, 26 dicembre 2024 – Un sole livido si leva a Campo Imperatore da dove oggi si spera di potere ricominciare ledi Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i duedi Santarcangelo (in provincia di Rimini) dispersi sul. Le loro ultime notizie risalgono a domenica sera: in una telefonata disperata hanno spiegato a fatica che erano scivolati in un canalone mentre scendevano lungo Direttissima del Cornode. La caduta li ha allontanati, è andata dispersa parte dell’attrezzatura tecnica e la difficoltà di parola lasciava trasparire un principio di assideramento. Da allora, il silenzio e la bufera. Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, di 48 anni, i dueemiliani, scivolati in un canalone sula quota 2.700 metri, dove sono bloccati da domenica pomeriggio in attesa dei soccorsi, sospesi da ore a causa del maltempo che imperversa sulla zona, con visibilità ridotta a zero e raffiche di vento a 100 km orari.