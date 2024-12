Anteprima24.it - Carceri, l’anno più nero. Ciambriello: affidiamoci al Papa

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Suicidi, morti, sovraffollamento, raddoppiato il numero dei detenuti in attesa di giudizio, 19mila detenuti stranieri, 17mila tossicodipendenti, più di quattromila malati di mente in carcere. Neldel carcere, come non valorizzare la scelta di oggi delper la porta santa in un carcere. È la prima volta che succede nella storia, nella storia del Giubileo”. Così Samuele, portavoce della conferenza nazionale dei garanti territoriali delle persone private della libertà personale. “Un unicum nella tradizione della cristianità che, non a caso, arriva nel giorno di Santo Stefano, primo martire della Chiesa cattolica.Francesco ha definito il carcere di Rebibbia una Basilica. Un segno di speranza per tutte ledel mondo che fa di Rebibbia un icona universale della vicinanza della Chiesa ai detenuti”.