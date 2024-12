Ilnapolista.it - Pellegrini può lasciare la Roma: guadagna sei milioni a stagione e non ci sono margini per il rinnovo (Pedullà)

Secondo quanto scrive Alfredoè destinato ala. Nella capitaleanche molto, sei(compresi bonus) e non ciper il. Si parla da qualche settimana di un interesse del Napoli, eventualmente valutando anche di inserire nella trattativa Raspadori. A Napoli il più pagato è Lukaku, seiesclusi i bonus.allasei, quasi quanto Lukaku a NapoliScrive:“Lorenzopuòlaa gennaio, ha un contratto in scadenza tra un anno e mezzo,molto (circa 6bonus compresi) e non ciper il. La Fiorentina, per esempio, non è interessata a prescindere dall’aspetto contrattuale: il club viola cerca uno specialista con altre caratteristiche (i riflettorisu Fazzini e Folorunsho) e non approfondiranno alcun discorso con la