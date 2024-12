Agi.it - Il pranzo di Natale con Sant'Egidio: 80 mila in Italia e 250 mila nel mondo

AGI - In 80ine in 250nelsi sono seduti a tavola per vivere insieme la festa più bella dell'anno con la comunità di. "Volontari insieme a senza dimora, anziani soli, famiglie in difficoltà, rifugiati venuti con i corridoi umanitari - ha spiegato il fondatore Andrea Riccradi - In tanti nella basilica dia Maria in Trastevere, dove è nata la tradizione deldicon i poveri. Numerosi eppure in grande armonia, quella di tavole addobbate a festa, sorrisi, abbracci e regali personalizzati. Una famiglia dove si vince la solitudine e quindi si diventa tutti più ricchi. Ma il, cosi' come dovrebbe essere vissuto sempre, si è visto, nel giorno di. Un forte messaggio di pace e di solidarietà. Per quasi due ore hanno parlato e fatto festa con il menu' della tradizione: lasagne, polpettone, lenticchie e panettone".